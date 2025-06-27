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Названы главные ловушки при аренде площадки для свадьбы на природе

Организатор Дорожкина: Уточняйте условия пиротехники для свадьбы на природе.

Источник: Комсомольская правда

Выбор места для свадьбы — важный этап подготовки, особенно если торжество решено провести на природе. Организатор свадеб Лариса Дорожкина рассказала KP.RU о главных подводных камнях подобного формата, на которые стоит обратить внимание заранее.

— Чаще всего загородные локации рассчитаны не более чем на 60 человек. Смотрим условия, которые предлагает площадка: помимо среднего чека и качества кухни, обращаем внимание на место для выездной регистрации: стулья за отдельную плату или входят в стоимость, — пояснила специалист.

Кроме того, важно выяснить, есть ли пробковый и сервисный сборы, можно ли привозить свой алкоголь и фрукты. Также стоит позаботиться о гостях — проверить наличие парковки, возможность ночевки и техническое оснащение.

— Не забудьте уточнить, удастся ли в локации расположить гостей на ночь. Для приезжих это может быть определяющим фактором, — уточнила эксперт.

По словам Дорожкиной, большинства площадок ограничено время проведения до 23:00, а иногда одновременно проходят сразу несколько свадеб. Кроме того, полезно узнать, разрешена ли пиротехника и есть ли поблизости медицинская помощь — это важные детали для комфортного и безопасного праздника.