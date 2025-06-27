Названы главные ловушки при аренде площадки для свадьбы на природе

По словам Дорожкиной, большинства площадок ограничено время проведения до 23:00, а иногда одновременно проходят сразу несколько свадеб. Кроме того, полезно узнать, разрешена ли пиротехника и есть ли поблизости медицинская помощь — это важные детали для комфортного и безопасного праздника.