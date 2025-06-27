Челябинский боец UFC Ирина Алексеева готова драться с чемпионами, несмотря на редкое генетическое заболевание

Боец Алексеева рассказала о желании взять реванш в октагоне.
Боец UFC Ирина Алексеева родом из Челябинска готовится к предстоящему бою, несмотря на выявленное редкое генетическое заболевание. Матчмейкеры сейчас ей ищут соперника на предстоящий бой. Об этом спортсменка сообщила корреспонденту URA.RU во время случайной встречи в Екатеринбурге.
«Я вам скажу по секрету, что матчмейкеры после несправедливого боя в Баку, когда меня лишили победы в поединке с польской спортсменкой Сыгулой, хотят как можно быстрее предоставить мне бой. Было бы круто подраться с чемпионами, с претендентами. И если мне предложат с ними бой, я никогда не откажусь, я хочу драться с сильными, чтобы расти. А так, любой оппонент, без разницы кто, с любым выйду», — рассказала URA.RU Алексеева.
Спортсменка поведала URA.RU, что в последнем бою она избегала приемы борьбы, включающие болевые и удушающие техники. Оказалось, это связано с серьезным генетическим заболеванием.
«Мне задают вопрос, почему я не боролась в последнем бою. Пока на данный момент мне нельзя бороться. Я и так вышла на бой на свой страх и риск. Сейчас я прохожу лечение», — отметила Алексеева.
На вопрос, что она делает в Екатеринбурге, спортсменка отметила, что два года назад переехала жить в этот город. И она уже считает себя екатеринбурженкой.
Ранее Алексеева заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Спортсменка заявила, что ее «обворовали», присудив победу сопернице.
Ирина Алексеева рвется в бой Антон Глухов © URA.RUСпортсменка рассказала о переезде в Екатеринбург Антон Глухов © URA.RU.