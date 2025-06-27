Челябинский боец UFC Ирина Алексеева готова драться с чемпионами, несмотря на редкое генетическое заболевание

«Я вам скажу по секрету, что матчмейкеры после несправедливого боя в Баку, когда меня лишили победы в поединке с польской спортсменкой Сыгулой, хотят как можно быстрее предоставить мне бой. Было бы круто подраться с чемпионами, с претендентами. И если мне предложат с ними бой, я никогда не откажусь, я хочу драться с сильными, чтобы расти. А так, любой оппонент, без разницы кто, с любым выйду», — рассказала URA.RU Алексеева.