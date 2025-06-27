Символичный мурал появится во Владивостоке в рамках проекта «Метацентры»

«Мне очень нравится, что в этом году мурал во Владивостоке будет создан в самом центре, в самом сердце города. Мне безумно понравились эскизы китайского художника. Они как нельзя лучше отражают дух историко-культурного влияния Азии на атмосферу и специфику нашего города, именно его центра. Уличное искусство позволит создать живую, интересную городскую среду. Ежегодная реализация проекта “Метацентры” способствует концентрации арт-объектов, концентрации искусства в городе, что не может его не украшать. Главное, чтобы эти все сюжеты были не банальны и были ориентированы на специфику и уникальность Владивостока», — подчеркнула Дарья Стегний, заместитель главы города Владивостока.