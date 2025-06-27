Символичный мурал появится во Владивостоке в рамках проекта «Метацентры»

По случаю старта третьего сезона проекта «Метацентры: город без окраин» в столице Приморья состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие организаторы проекта, его партнёры, представители администрации Владивостока и, конечно, сами художники. Они рассказали о концепции своих работ, которые появятся в трёх городах Дальнего Востока уже этим летом. Например, во Владивостоке дом по адресу ул. Светланская, 9 украсит весьма символичный мурал, работать над которым будет мастер 3D-живописи Ци Синхуа из Китая, являющийся четырежды рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Художник присутствовал на пресс-конференции по видеосвязи.
«На изображении присутствуют два специальных, тотемных, можно сказать, животных, два символа разных стран. С одной стороны — это китайский традиционный дракон, а с другой стороны — российский двуглавый орёл. Эти два символа символизируют две крупные страны. Также символизируется вера в лучшее, мудрость и благополучие. Животные стоят бок о бок, спина к спине, что тоже не случайно — это символизирует дружеские отношения между странами, счастливое будущее. Участие в этом проекте для меня имеет большое значение», — рассказал Ци Синхуа.
Проект «Метацентры» в этом году затронет три дальневосточных города — Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В каждом из них появятся муралы, отражающие идентичность этих городов. В столице Приморья специалисты администрации Владивостока высоко оценили эскиз китайского художника.
«Мне очень нравится, что в этом году мурал во Владивостоке будет создан в самом центре, в самом сердце города. Мне безумно понравились эскизы китайского художника. Они как нельзя лучше отражают дух историко-культурного влияния Азии на атмосферу и специфику нашего города, именно его центра. Уличное искусство позволит создать живую, интересную городскую среду. Ежегодная реализация проекта “Метацентры” способствует концентрации арт-объектов, концентрации искусства в городе, что не может его не украшать. Главное, чтобы эти все сюжеты были не банальны и были ориентированы на специфику и уникальность Владивостока», — подчеркнула Дарья Стегний, заместитель главы города Владивостока.
В Комсомольске-на-Амуре мурал будет выполнен практически в стиле советских плакатов — он отражает и близость тайги, где обитают тигры, и развитие промышленности, и человека во главе всего этого. Эта работа под названием «Река времени» выполнена художниками Артуром Удовенко и Дмитрием Лучининым (г. Владивосток). В Хабаровске мурал выполнит Антон Спутник (г. Москва), который работает с темой «внутреннего человека».
Отметим, проект-исследование «Метацентры: город без окраин» реализуется на Дальнем Востоке с 2022 года в рамках специальной программы Владивостокской международной биеннале визуальных искусств (VIBVA) фондом культурных инициатив «ЭНСО» при поддержке КРДВ, Правительства Хабаровского края, Администрации города Владивостока и ИА PrimaMedia. Генеральным партнером проекта «Метацентры» выступает торговая сеть «Пятерочка».
«Очень яркий, важный проект развития всей креативной экономики Дальнего Востока. Сначала на первом этапе в части внедрения мастер-планов большой акцент был на большие промышленные проекты, связанные с сырьевым сектором экономики, ведь Дальний Восток — богатая территория с хорошим потенциалом. Сейчас последние несколько лет акцент делается на качество жизни. Также важны такие проекты в области будущего искусства, в области паблик-арта. Это значимый проект, который тоже позволяет создавать облик города, и при этом работа художника будет транслировать ту идентичность, которую видят как жители, так и гости города», — отметил Вячеслав Завалин, руководитель направления департамента развития территорий и креативных индустрий АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Работа над созданием муралов начнётся в самое ближайшее время, если говорить о Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке художник выполнит мурал аккурат к старту Восточного экономического форума — работа над изображением начнётся в конце августа.