В Госдуме предложили выдавать все справки через «Госуслуги»

Самылин напомнил, что президент РФ поручал перевести большинство государственных услуг в онлайн-формат к 2024 году, однако до сих пор многие справки можно получить только при личном обращении. Парламентарий также отметил, что проблема наиболее актуальна для работающих граждан и жителей отдаленных регионов, где оформление справок связано с трудностями доступа и дополнительными затратами времени. По его мнению, запуск новой опции упростит получение документов и снизит нагрузку на государственные органы.