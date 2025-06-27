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СГК выявила 973 дефекта на теплотрассах в Новосибирске

Выполнено 64% плана.

Источник: Без источника

На сегодняшний день в Новосибирске завершены гидравлические испытания 1 572 км теплотрасс, что составляет 64% от общего плана. В ходе проверок выявлено 973 дефекта, включая 293 повреждения на магистральных сетях — этот показатель несколько превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Наибольшее количество дефектов обнаружено при испытаниях контуров ТЭЦ-5 (146 повреждений) и ТЭЦ-4 (152 повреждения), проведенных в мае. Дополнительно локальная опрессовка с использованием передвижных насосных установок позволила выявить еще 197 проблемных участков.

Специалисты оперативно устраняют выявленные повреждения — на данный момент отремонтировано 554 дефекта, приоритет отдается участкам, влияющим на подачу горячей воды. После завершения всех этапов испытаний и ремонтных работ проводится благоустройство территорий.

«В настоящее время продолжаются испытания шестого и седьмого этапов из запланированных тринадцати», — уточнили в пресс-службе СГК.