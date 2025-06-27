СГК выявила 973 дефекта на теплотрассах в Новосибирске

На сегодняшний день в Новосибирске завершены гидравлические испытания 1 572 км теплотрасс, что составляет 64% от общего плана. В ходе проверок выявлено 973 дефекта, включая 293 повреждения на магистральных сетях — этот показатель несколько превышает результаты аналогичного периода прошлого года.