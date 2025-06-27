Disney анонсировала создание кинофильма «Лило и Стич 2»

Напомним, первый полнометражный фильм вышел в мае этого года, продолжив историю, начатую ещё в классическом мультфильме 2002 года. Ранее Life.ru публиковал эксклюзивные кадры со съёмок, первые отзывы зрителей и малоизвестные факты о создании новой версии культовой истории.