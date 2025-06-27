В Красноярске обсудили Стратегию национальной политики до 2036 года

Полпред провел семинар-совещание на тему реализации Стратегии национальной политики: «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации».
В мероприятии приняли участие представители администрации президента Российской Федерации, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Федерального агентства по делам национальностей, руководители органов власти сибирских регионов.
Стоит отметить, что действующая Стратегия по нацполитике завершается в 2025 году. В настоящее время подготовлен проект Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, в котором сохранены базовые положения действующего документа. Основная цель — укрепление единства российской нации при сохранении этнокультурного и языкового многообразия.
По данным Всероссийской переписи, проведённой в 2020 году, в 10 субъектах Сибирского федерального округа проживает более 170 этносов.
Открывая совещание, Анатолий Серышев отметил, что в последние годы была проведена масштабная целенаправленная работа, которая позволила выстроить систему реализации национальной политики в стране. «Закреплённые в Стратегии подходы прошли проверку временем, доказали свою эффективность, в том числе в условиях непростых испытаний, с которыми Россия столкнулась в последние годы», — сказал он.
Полпред обозначил ключевые приоритеты государства в сфере национальной политики: укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе объединяющей роли традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия России; обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению этноконфессиональных конфликтов. Особое внимание планируется уделить вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов.
В ходе совещания заместитель руководителя администрации Президента Магомедсалам Магомедов привел данные: «Число людей, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений в Сибирском федеральном округе, стабильно превышает 80%. Это высокий показатель, говорящий о том, что в целом люди относятся друг к другу доброжелательно, межнациональные отношения считают хорошими. Сейчас, когда агрессивный Запад атакует наш суверенитет и наши традиционные духовно-нравственные ценности, как никогда нужна именно консолидация многонационального народа нашей страны вокруг общих ценностей. Это является основной целью современной геополитики».
«Сибирский федеральный округ исторически является многонациональным регионом, здесь живут люди разных вероисповеданий, — подчеркнул в своем докладе руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. — Они накопили большой опыт культурного взаимодействия между собой. И здесь мы не видим особых рисков для каких-то значимых конфликтов на религиозной или национальной почве. Безусловно, есть зона повышенного напряжения, над которой надо работать. Если брать округ в целом, то есть некоторые отличия и характеристики, например, это присутствие коренных малочисленных народов. Они, конечно же, требуют повышенного внимания, повышенной заботы в силу своей малочисленности, компактного проживания. Здесь представители некоторых народов ведут традиционный образ жизни в очень суровых климатических условиях. Именно поэтому такое большое внимание уделяется им и на федеральном уровне, и на уровне регионов и даже муниципалитетов».
Анатолий Серышев также акцентировал внимание на том, что особая роль в решении поставленных задач принадлежит региональной власти. В рамках семинара-совещания о наиболее удачных практиках, реализуемых на территории Сибирского федерального округа, рассказали представители Республики Алтай и Республики Хакасии, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.
О краевом опыте реализации национальной политики рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что на территории края проживают представители 169 национальностей. Воспитательный процесс в школах формирует у детей нравственные установки и патриотизм. Значительная часть культурных мероприятий направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности.
«Считаю, что принципиально важно к таким проектам привлекать как можно более широкий круг участников. Здесь должны быть и молодёжные организации, и наши ветеранские организации, и во всех мероприятиях мы должны подчёркивать важность задач объединения всех народов вокруг единых целей и задач развития Красноярского края и страны. Хочу поблагодарить коллег за проведение совещания именно здесь, в крае. Мы, с одной стороны, рассказали о том, что делаем сами, с другой стороны, услышали федеральные рекомендации и опыт наших соседей. Поэтому краевую программу действий мы точно будем расширять», — подчеркнул Михаил Котюков.
На совещании также обсуждался вопрос поддержки коренных малочисленных народов. По данным Всероссийской переписи населения от 2020 года, в субъектах Федерации округа проживают представители 17 таких этносов — более 49 тысяч человек. В мае Правительством России утверждена Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов на период до 2036 года. «Органам публичной власти необходимо руководствоваться её положениями при разработке и реализации региональных и муниципальных программ», — добавил Анатолий Серышев.
На территории Красноярского края исторически проживают восемь этносов КМНС, их общая численность составляет почти 16 тысяч человек. Власти региона направляют значительные усилия на создание условий для устойчивого социально-экономического развития и сохранения языков коренных малочисленных народов Севера.
В крае проводится социальная адаптация работающих иностранных граждан. Сохранению национального согласия в регионе также способствуют усилия лидеров основных религиозных конфессий и национально-культурных автономий.
Напомним, что Красноярский край — второй по территории регион России. 20 лет назад в состав края вернулись Таймыр и Эвенкия. Объединение дало импульс развитию экономики и социальной сферы, крепким межнациональным отношениям. По данным социологов, в регионе один из самых низких уровней этноконфессиональной напряжённости в стране.
В завершении встречи полпред резюмировал: «Формат ежегодных окружных семинаров-совещаний полезен, он положительно себя зарекомендовал. Регионы обмениваются лучшими практиками, которые потом можно тиражировать на весь округ».