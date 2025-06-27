В Красноярске обсудили Стратегию национальной политики до 2036 года

«Сибирский федеральный округ исторически является многонациональным регионом, здесь живут люди разных вероисповеданий, — подчеркнул в своем докладе руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. — Они накопили большой опыт культурного взаимодействия между собой. И здесь мы не видим особых рисков для каких-то значимых конфликтов на религиозной или национальной почве. Безусловно, есть зона повышенного напряжения, над которой надо работать. Если брать округ в целом, то есть некоторые отличия и характеристики, например, это присутствие коренных малочисленных народов. Они, конечно же, требуют повышенного внимания, повышенной заботы в силу своей малочисленности, компактного проживания. Здесь представители некоторых народов ведут традиционный образ жизни в очень суровых климатических условиях. Именно поэтому такое большое внимание уделяется им и на федеральном уровне, и на уровне регионов и даже муниципалитетов».