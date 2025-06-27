Нежеланная «помощь»: Мошенники кошмарят родителей абитуриентов звонками от имени вузов

Схема обмана проста: родителям поступает звонок с поддельного номера, имитирующего телефон вуза. Вежливый голос сообщает о «небольших проблемах» с документами абитуриента и просит «срочно» подтвердить данные, чтобы не сорвать поступление.
В разгар приёмной кампании участились мошеннические схемы, нацеленные на родителей будущих студентов. Преступники представляются сотрудниками приёмной комиссии ведущих университетов и под предлогом уточнения информации о поданных документах выманивают конфиденциальные данные.
Антон Немкин.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Далее, по словам депутата, жертвам отправляют «липовую» ссылку на сайт вуза или «Госуслуг», где под предлогом «госпошлины» или «электронной регистрации» просят ввести все данные — от ФИО до реквизитов банковской карты.
«Ни один университет не будет запрашивать персональные данные через незащищённые формы или мессенджеры, особенно после телефонного разговора. Все действия, связанные с подачей документов, происходят через официальные платформы и защищённые каналы связи», — подчеркнул депутат, призывая сохранять бдительность.
Немкин рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, а при возникновении сомнений — перезванивать в приёмную комиссию вуза по официальному номеру.
«Сегодня семьи абитуриентов находятся в напряжении из-за поступления, и у мошенников есть все шансы сыграть на эмоциях. Будьте внимательны и предупреждайте близких», — заключил он.
Ранее Life.ru писал, что мошенники звонят россиянам от имени сотрудников «Ростелекома». Злоумышленники выманивают коды из СМС, чтобы получить доступ к банковским счетам.