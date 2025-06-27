Нежеланная «помощь»: Мошенники кошмарят родителей абитуриентов звонками от имени вузов

«Ни один университет не будет запрашивать персональные данные через незащищённые формы или мессенджеры, особенно после телефонного разговора. Все действия, связанные с подачей документов, происходят через официальные платформы и защищённые каналы связи», — подчеркнул депутат, призывая сохранять бдительность.