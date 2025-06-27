Казахстан признали самой миролюбивой страной в ЦА

Казахстан занял 56-е место в новом рейтинге миролюбивости стран мира, опубликованном Международным институтом экономики и мира, передает BAQ.KZ. По сравнению с прошлым годом страна поднялась на пять позиций, став самой миролюбивой в Центральной Азии. Среди соседей Казахстан опережает Узбекистан, который расположился на 67-й строчке, Кыргызстан — на 78-й, Таджикистан — на 79-й, а Туркменистан занял 87-е место.