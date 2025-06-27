Две пары из Красноярского края станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля в Москве

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В Москве состоится II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяет сердца», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. На мероприятии, которое пройдет в Национальном центре «Россия», 8 июля, планируется зарегистрировать брак 170 парам со всей страны.
Среди участников — пары из Красноярского края, в том числе Диана Доонова и Александр Васильковский из Эвенкии, а также Виктория Чевтаева и Александр Трефилов из Красноярска. Диана и Александр, которые воспитывают двухлетнего сына, решили узаконить свои отношения после долгих размышлений. Диана отметила, что в их жизни было много забот и хлопот, поэтому оформление брака откладывалось. Однако весной они решили, что летом обязательно пойдут в ЗАГС. Узнав о возможности зарегистрировать брак на фестивале в Москве, пара восприняла это как знак судьбы.
К подготовке к свадьбе они подошли с особым вниманием, выбрав наряды в национальном эвенкийском стиле и подбирая обручальные кольца. Оба являются представителями эвенкийского народа и считают важным сохранить свои традиции в этот значимый для них день.
Диана находится в декретном отпуске и занимается воспитанием сына Всеволода. Несмотря на загруженность, она активно участвует в культурной жизни, танцуя в клубе «Вдохновение» при Эвенкийском культурно-досуговом центре и принимая участие в районных конкурсах. Александр работает тренером в детско-юношеской спортивной школе в Туре, где специализируется на северном многоборье и имеет значительные достижения на Всероссийских чемпионатах.
Фестиваль «Россия соединяет сердца» начнется с прогулки по Москве-реке, после чего участники направятся в Национальный центр «Россия» для проведения церемонии бракосочетания.