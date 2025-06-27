Две пары из Красноярского края станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля в Москве

Среди участников — пары из Красноярского края, в том числе Диана Доонова и Александр Васильковский из Эвенкии, а также Виктория Чевтаева и Александр Трефилов из Красноярска. Диана и Александр, которые воспитывают двухлетнего сына, решили узаконить свои отношения после долгих размышлений. Диана отметила, что в их жизни было много забот и хлопот, поэтому оформление брака откладывалось. Однако весной они решили, что летом обязательно пойдут в ЗАГС. Узнав о возможности зарегистрировать брак на фестивале в Москве, пара восприняла это как знак судьбы.