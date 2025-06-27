Даже храп: какие привычки могут незаметно провоцировать боль в спине по утрам

Многие уверены, что боль в спине по утрам — это исключительно вопрос неудобного матраса или подушки. Но на приеме у невролога нередко выясняется, что причины куда глубже и разнообразнее. Особенно если дискомфорт возникает регулярно, нарушает качество сна и сопровождается скованностью в теле. Какие привычки могут незаметно провоцировать боль и что с этим делать, «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога сети медицинских клиник «Неболит» Елены Мирошник.
Недостаток воды.
Межпозвонковые диски (те самые «амортизаторы» между позвонками) на 80 процентов состоят из воды, рассказала специалист.
— Ночью, когда тело расслабляется, диски напитываются влагой, и это нормальный процесс восстановления. Но если организму не хватает жидкости, восстановление затрудняется: диски теряют эластичность, становятся «плоскими» и хуже распределяют нагрузку на позвоночник. В итоге скованность и боль по утрам, — объяснила невролог.
Чтобы этого избежать, в течение дня необходимо пить достаточное количество чистой воды. Но за 1−2 часа до сна — не более 100−150 миллилитров.
— Не стоит пить больше, так как это может нарушить сон из-за ночных походов в туалет, — предостерегла доктор.
Причины возникновения храпа: от анатомии до образа жизни.
Храп и апноэ сна.
По ее словам, ночные остановки дыхания (апноэ) часто остаются незамеченными. Но именно из-за них тело испытывает гипоксию — нехватку кислорода. В ответ организм включает «режим тревоги»: мышцы напряжены, особенно в шее и спине.
— Ночью вы не отдыхаете, а утром просыпаетесь с тяжестью, болью и чувством разбитости. Если вы храпите, ощущаете сонливость днем, часто просыпаетесь ночью — стоит записаться к сомнологу и сделать полисомнографию (специальное исследование сна), — посоветовала невролог.
Длительный сон.
Сон более девяти часов нарушает тонус мышц и работу внутренних биологических часов, предупредила специалист.
— Мышцы спины в этом случае расслабляются чересчур, позвоночник долго остается в одной позиции, а кровоток замедляется. Все это провоцирует дискомфорт, особенно в поясничной и шейной зонах. Идеальная продолжительность сна для большинства взрослых — 7−8 часов. Регулярность важнее количества, — подчеркнула врач.
Вечерний кофе или алкоголь.
Кофе, как и алкоголь, обладает выраженным мочегонным действием, что ведет к обезвоживанию. Кроме того, оба продукта усиливают воспалительные процессы и мешают глубокой фазе сна, отметила невролог.
Утренняя тревога: почему возникает и как с ней справиться.
— Особенно чувствительно на это реагируют люди с остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами и миофасциальными болевыми синдромами. Избегайте кофе минимум за 6 часов до сна. Если употребляете алкоголь, делайте это умеренно и не позже чем за 3−4 часа до сна, — порекомендовала Мирошник.
Хронический стресс.
Под действием стресса мышцы остаются в повышенном тонусе даже ночью. У многих это проявляется в области поясницы и шеи, пояснила специалист.
— Часто человек просыпается с ощущением, что спал «как на камне», хотя матрас может быть идеальным. Поэтому стоит за 30−60 минут до сна исключить гаджеты, новости и тяжелую пищу. Полезны дыхательные упражнения, мягкая растяжка, расслабляющий массаж или прием теплого душа, — заверила невролог.
В стрессовых ситуациях организм человека подвергается сильному напряжению и давлению, происходит сильный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы и всего организма в целом. Подробнее о том, как стресс сказывается на здоровье, «ВМ» рассказала психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.