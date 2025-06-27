Даже храп: какие привычки могут незаметно провоцировать боль в спине по утрам

Многие уверены, что боль в спине по утрам — это исключительно вопрос неудобного матраса или подушки. Но на приеме у невролога нередко выясняется, что причины куда глубже и разнообразнее. Особенно если дискомфорт возникает регулярно, нарушает качество сна и сопровождается скованностью в теле. Какие привычки могут незаметно провоцировать боль и что с этим делать, «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога сети медицинских клиник «Неболит» Елены Мирошник.