В США выставили на аукцион крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы

Самая большая коллекция вещей принцессы Дианы выставлена на аукцион в Лос-Анджелесе (США). Об этом пишет газета Times.
Торги проводит аукционный дом Julien’s Auctions. Он уже продавал ранее вещи принцессы Дианы. Так, в 2023 году дом продал бальное платье принцессы, причем за рекордные 1,14 млн долларов. А в 2024 году дом продал ее пару туфель почти за 400 тыс. долларов.
Сейчас на торги выставлено почти 330 лотов. Среди них не только одежда принцессы, но также открытки, записки и предметы, связанные с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи Великобритании.
Также отмечается, что на продажу выставлены кремовое шелковое платье, в котором она появлялась на ужине в Саудовской Аравии в 1986 году, и ее любимый лыжный костюм пурпурного цвета.
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