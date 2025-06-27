В США выставили на аукцион крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы

Торги проводит аукционный дом Julien’s Auctions. Он уже продавал ранее вещи принцессы Дианы. Так, в 2023 году дом продал бальное платье принцессы, причем за рекордные 1,14 млн долларов. А в 2024 году дом продал ее пару туфель почти за 400 тыс. долларов.