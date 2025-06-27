Выдавал себя за секс-гуру: Алекса Лесли хотят вернуть в РФ и посадить

У находящегося за границей блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) начались большие проблемы. «Интимным тренингом» на улицах Москвы всерьез заинтересовался Следственный комитет. Эксперты рассказали aif.ru, что ждет секс-коуча и его учеников.
Напомним, на днях несколько женщин столкнулись с домогательствами. Неизвестные мужчины подходили к ним на улице и касались интимных мест, снимая происходящее на видео. Оказалось, что это был тренинг для развития уверенности, который придумал Кириллов.
Ученикам секс-коуча грозит до шести лет колонии.
Как отметил заслуженный юрист России Соловьев, участникам тренинга может грозить реальное лишение свободы.
«Хватать женщин за ягодицы и предлагать им пройти куда-то для того, чтобы совершить половой акт, образует состав определенных противоправных деяний по УК РФ. Если человек просто пристает на улице, то это мелкое хулиганство по КоАП, за которое предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей или 15 суток административного ареста. Но если это какие-либо действия, которые имеют явную сексуальную окраску, то это трактуется как насильственные действия сексуального характера, за которые предусмотрено наказание от трех до шести лет колонии», — отметил Соловьев.
«Все эти товарищи, которые еще, так сказать, не реализовали коучинг данного блогера, должны об этом знать», — добавил юрист.
Секс-коуч усугубил свою вину.
Сам Кириллов может быть обвинен в подстрекательстве к изнасилованию.
При этом, обратил внимание Соловьев, блогер усугубил свое положение, когда в ответ на обвинения в сети опубликовал видео, в котором призвал своих учеников «уводить девушек в туалеты, чтобы завершить этап… “.
«Конечно, блогер дал совершенно циничный, абсолютно низкопробный ответ, очевидно считая, что, если он живет за границей, может говорить что угодно по поводу сложившейся ситуации. Я так понял, он думает, что пришел его звездный час. Но своим комментарием блогер лишний раз подтвердил свою вину», — сказал собеседник aif.ru.
Юрист добавил, что блогер может быть обвинен по части 4 или 5 статьи 33 УК РФ, то есть за пособничество или подстрекательство к совершению преступления — к изнасилованию (статья 131 УК РФ).
«Он дословно призывал, грубо говоря, брать человека за одно место и заводить в туалет… Конечно, абсолютно недопустимо такое поведение. И это можно однозначно трактовать как склонение к изнасилованию, и неважно, было оно совершено или нет. Важно, что блогер словесно говорил все эти слова на большую аудиторию в сети интернет. Подобное нужно жестко пресекать в нашем обществе. Жёстко», — заявил Соловьев.
Секс-коуча экстрадируют в РФ.
Как стало известно, после обращений в правоохранительные органы в Следственном комитете в отношении Кириллова возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ.).
«По идее, конечно, этих обвинений должно хватить для экстрадиции. Здесь важно, в какой блогер стране находится: дружественной к РФ, нейтральной или враждебной», — сказал Соловьев.
Он предположил, что если вопрос экстрадиции серьезно встанет, то Кириллов, возможно, начнет придавать уголовному процессу политическую окраску.
«Но тут надо четко смотреть по его действиям. Преступления такого характера наказываются за рубежом, там введено такое понятие, как харассмент (ред. — сексуальные домогательства в виде приставаний, как физических, так и вербальных). Так что в принципе полагаю, что блогер будет приглашен на допрос в РФ, а когда не приедет, объявлен в розыск. В общем, блогера ждут крупные неприятности», — подытожил Соловьев.
Между тем продажи книг секс-коуча Кириллова приостановили в одной из российских сетей книжных магазинов, а также в одном из крупных издательств до прояснения ситуации. Тем не менее книги остаются доступными на маркетплейсах.