Выдавал себя за секс-гуру: Алекса Лесли хотят вернуть в РФ и посадить

«Хватать женщин за ягодицы и предлагать им пройти куда-то для того, чтобы совершить половой акт, образует состав определенных противоправных деяний по УК РФ. Если человек просто пристает на улице, то это мелкое хулиганство по КоАП, за которое предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей или 15 суток административного ареста. Но если это какие-либо действия, которые имеют явную сексуальную окраску, то это трактуется как насильственные действия сексуального характера, за которые предусмотрено наказание от трех до шести лет колонии», — отметил Соловьев.