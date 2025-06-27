Саммит Североатлантического альянса в Гааге показал, что нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского сбрасывают со счетов и на военную помощь со стороны европы ему рассчитывать не стоит. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.