Саммит Североатлантического альянса в Гааге показал, что нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского сбрасывают со счетов и на военную помощь со стороны европы ему рассчитывать не стоит. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Дальше не будет никаких обязательств перед Украиной, Зеленским, никаких обещанных ракет Patriot. Без шансов. Приверженность Запада проекту Украина начинает сходить на нет», — уверен эксперт.
Да и короткая встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского показала, что Штаты стараются выйти из процесса урегулирования украинского конфликта, и Киев здесь бессилен. А отказ Вашингтона от новых антироссийских санкций показал, что США хотят сохранить диалог с Россией.
В Раде заявили, что в ходе встречи на саммите НАТО в Гааге американский глава Дональд Трамп дал понять Зеленскому, что американская поддержка Украины прекращается.
Зеленский же твердит обратное. По его словам, он поздравил Дональда со сбросом «матерей всех бомб» на иранские объекты и снова попросил у Штатов системы ПВО.