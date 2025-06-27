В Слюдянском районе задержали стрелка с самодельным автоматом

В Слюдянском районе Иркутской области полицейские задержали мужчину с переделанным автоматом, который он использовал для стрельбы в лесу. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления оружия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Сообщение о подозрительном автомобиле Toyota Land Cruiser, на котором мог перевозиться нелегальный автомат, поступило в полицию от неравнодушного гражданина. Правоохранители оперативно нашли владельца машины и провели обыск.
При проверке полицейские обнаружили у 38-летнего жителя Слюдянского района охолощенный автомат, который был переделан под стрельбу боевыми патронами. Мужчина приобрел оружие ещё в 2017 году, а затем самостоятельно изменил его конструкцию.
Также при осмотре прибрежной зоны озера Байкал были обнаружены шесть гильз, предположительно оставленных во время стрельбы. Задержанный пояснил, что использовал оружие для тренировок в лесу.
В настоящее время проводится расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства дела. Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).
Ранее в Иркутской области в ходе операции «Арсенал» сотрудники транспортной полиции изъяли 11 единиц оружия, около 400 патронов и 300 граммов пороха. В период с 9 по 19 июня правоохранители выявляли факты незаконного изготовления и оборота оружия и боеприпасов.