В Слюдянском районе задержали стрелка с самодельным автоматом

В Слюдянском районе Иркутской области полицейские задержали мужчину с переделанным автоматом, который он использовал для стрельбы в лесу. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления оружия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.