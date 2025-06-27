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Самую сухую пустыню мира Атакама засыпало снегом

Подобный случай был зафиксирован впервые за последние десять лет.

Источник: Аргументы и факты

Пустыня Атакама в Чили, известная как самое засушливое место на Земле, неожиданно оказалась покрыта снегом. Об этом сообщили в обсерватории ALMA, подчеркнув необычность погодного явления.

В публикации в соцсети X* сотрудники обсерватории написали: «Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!».

Ученые сопроводили сообщение видеозаписью, демонстрирующей заснеженные пейзажи, и отметили, что подобный случай фиксируется впервые за последние десять лет. Снежный покров в регионе с минимальными осадками считается настоящей редкостью и вызвал удивление у специалистов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что июньский снег горах Сочи не является аномалией. Эксперт пояснил, что если в обычных условиях при повышении от уровня моря на один километр температура понижается на шесть-восемь градусов, то в условиях интенсивной конъюнктивной деятельности снижение происходит гораздо сильнее.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.