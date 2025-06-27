Самую сухую пустыню мира Атакама засыпало снегом

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что июньский снег горах Сочи не является аномалией. Эксперт пояснил, что если в обычных условиях при повышении от уровня моря на один километр температура понижается на шесть-восемь градусов, то в условиях интенсивной конъюнктивной деятельности снижение происходит гораздо сильнее.