Самую сухую пустыню мира Атакама засыпало снегом

Пустыня Атакама в Чили, известная как самое засушливое место на Земле, неожиданно оказалась покрыта снегом. Об этом сообщили в обсерватории ALMA, подчеркнув необычность погодного явления.
В публикации в соцсети X* сотрудники обсерватории написали: «Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!».
Ученые сопроводили сообщение видеозаписью, демонстрирующей заснеженные пейзажи, и отметили, что подобный случай фиксируется впервые за последние десять лет. Снежный покров в регионе с минимальными осадками считается настоящей редкостью и вызвал удивление у специалистов.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что июньский снег горах Сочи не является аномалией. Эксперт пояснил, что если в обычных условиях при повышении от уровня моря на один километр температура понижается на шесть-восемь градусов, то в условиях интенсивной конъюнктивной деятельности снижение происходит гораздо сильнее.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.