Для строительства детского инфекционного стационара в Омске выберут нового подрядчика

Омичи пожаловались в соцсетях на то, что строительство детской инфекционной больницы на Левобережье в Омске остановлено. С площадки вывезена вся строительная техника исчезла с площадки, а металлоконструкции начали ржаветь.
«Новая заброшка появилась в Омске. Краны убрали, всю технику вывезли. Второй год металлоконструкции ржавеют, и скоро даже смысла не будет продолжать строительство. А должна была быть новая детская инфекционная больница, которой так не хватает городу», — написали в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте» омичи.
Региональное Министерство строительства отреагировало на обращения граждан. Там пояснили, что объект планируется сдать в 2027 году, однако работы возобновятся только после привлечения нового подрядчика.
«Для завершения строительства детского инфекционного стационара в Омске выберут нового подрядчика. На начальном этапе работы велись силами Военно-строительной компании Минобороны России. Новый подрядчик займется завершением теплового контура объекта, монтажом инженерных сетей и отделкой помещений», — сообщили в министерстве.
О строительстве инфекционного стационара в Омске объявили еще в 2023 году. Тогда омичам представили проект будущего медцентра, рассчитанного на лечение детей с инфекционными заболеваниями. Предполагается, что в больнице будут созданы условия для совместного проживания детей и родителей в палатах. О точных сроках возобновления стройки пока ничего не известно.