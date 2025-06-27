Для строительства детского инфекционного стационара в Омске выберут нового подрядчика

О строительстве инфекционного стационара в Омске объявили еще в 2023 году. Тогда омичам представили проект будущего медцентра, рассчитанного на лечение детей с инфекционными заболеваниями. Предполагается, что в больнице будут созданы условия для совместного проживания детей и родителей в палатах. О точных сроках возобновления стройки пока ничего не известно.