На Сахалине спасают выпавшую с 12 этажа и застрявшую на кондиционере овчарку

Всё произошло около 4 утра в жилом комплексе «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске. Она сильно ударилась, но приземление произошло в кондиционерный короб на 11 этаже. Местные жители обеспокоились и вызвали спасателей. Они разложили брезент внизу, чтобы смягчить падение, если собака упадёт.