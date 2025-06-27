Аэропорты Самары и Саратова приостановили работу

Зачастую подобные меры связаны с атакой БПЛА на российские регионы. В ночь на 27 июня Минобороны сообщило об уничтожении 16 беспилотников над Курской и Брянской областями, республикой Крым и акваторией Черного моря.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше