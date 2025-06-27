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Аэропорты Самары и Саратова приостановили работу

Временные ограничения ввели в аэропортах в Самаре и Саратове, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани не выпускают и не принимают авиарейсы. Ранее подобные ограничения ввели в аэропорту Волгограда.

Источник: РИА "Новости"

Зачастую подобные меры связаны с атакой БПЛА на российские регионы. В ночь на 27 июня Минобороны сообщило об уничтожении 16 беспилотников над Курской и Брянской областями, республикой Крым и акваторией Черного моря.

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