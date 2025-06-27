В Перми скончался поэт Антон Колобянин

Антон Колобянин был одним из самых ярких пермских поэтов 1990—2000 годов. Он публиковался в известных литературных журналах «Урал», «Несовременные записки», «Уральская новь». Сборник стихов Антона Колобянина «Центр дождя» вышел ещё в 1997 году.