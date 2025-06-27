В Перми скончался поэт Антон Колобянин

Поэт Антон Колобянин скончался в Перми 26 июня, сообщил поэт, культуртрегер, организатор поэтических вечеров «Чтивые вторники» Евгений Гусев в своём сообществе в соцсетях.
«Злость, ужас. Слëзы. Память…» — написал Гусев, сообщая о смерти поэта Колобянина.
Антон Колобянин был одним из самых ярких пермских поэтов 1990—2000 годов. Он публиковался в известных литературных журналах «Урал», «Несовременные записки», «Уральская новь». Сборник стихов Антона Колобянина «Центр дождя» вышел ещё в 1997 году.
Евгений Гусев уточняет, что Антон Колобянин стал героем документального фильма Семёна Соснина «Общество мёртвых поэтов», показ которого состоится 28 июня в малом зале библиотеки имени Пушкина.