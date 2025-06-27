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Прилепин: Ревва успел уехать и вернуться, но не навестить отца в Донецке

Артисты с патриотической позицией не имеют выбора где выступать.

Источник: Аргументы и факты

Уезжавший после начала СВО и вернувшийся впоследствии комик Александр Ревва за 11 лет не нашел возможности посетить отца, который живет в Донецке, отметил в разговоре с aif.ru писатель и политик Захар Прилепин.

По его словам, многие артисты-эмигранты без проблем продолжают работать в России.

«Я не замечаю того, что уезжавшие артисты зондируют почву, желая как-то вернуться. Такой проблемы у них просто нет. Недавно проезжал мимо огромной афиши, анонсирующей выступление Агутина, который уезжал после начала СВО вместе с членами семьи. Вот он вернулся и никто не помешал ему это сделать. Я не удивлюсь, если через год увижу, что Александр Ревва награжден каким-нибудь орденом. Он тоже успел уехать после СВО и вернуться, но так и не смог доехать за 11 лет до отца, который живет в Донецке. Пока мы обсуждаем, как они должны перед нами извиняться, они прекрасно выстраивают свою собственную систему, которая нам враждебна. Артисты с патриотической позицией, в отличии от них, не имеют выбора где выступать», — сказал Захар Прилепин в комментарии aif.ru.

Ранее Захар Прилепин сказал, что считает разговоры о близком перемирии на Украине «беспочвенными мечтаниями». Писатель предполагает, что специальная военная операция может продлиться 12 лет.

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