Прилепин: Ревва успел уехать и вернуться, но не навестить отца в Донецке

«Я не замечаю того, что уезжавшие артисты зондируют почву, желая как-то вернуться. Такой проблемы у них просто нет. Недавно проезжал мимо огромной афиши, анонсирующей выступление Агутина, который уезжал после начала СВО вместе с членами семьи. Вот он вернулся и никто не помешал ему это сделать. Я не удивлюсь, если через год увижу, что Александр Ревва награжден каким-нибудь орденом. Он тоже успел уехать после СВО и вернуться, но так и не смог доехать за 11 лет до отца, который живет в Донецке. Пока мы обсуждаем, как они должны перед нами извиняться, они прекрасно выстраивают свою собственную систему, которая нам враждебна. Артисты с патриотической позицией, в отличии от них, не имеют выбора где выступать», — сказал Захар Прилепин в комментарии aif.ru.