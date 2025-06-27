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В Иркутской области обсудили меры борьбы с наркоманией

У трех учащихся выявили наличие в крови седативных и снотворных препаратов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Международный день борьбы с наркоманией в Иркутской области обсудили профилактические меры. Так, в образовательных учреждениях проводят социально-психологическое тестирование и организуют наркопосты, чтобы на ранней стадии выявить потребление запрещенных веществ. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

— Участие в СПТ носит добровольный характер, в этом году почти 98% учащихся прошли тест. Методика выявляет группы риска, которые влияют на странное поведение, вызывают тревожность, импульсивность и недостаток внимания от сверстников, — сообщил министр образования региона Максим Парфенов.

Поликлиники в свою очередь проводят медосмотры учащихся. В этом году наркологической службой региона проведено 5882 профилактических исследования у школьников и студентов. У трех человек обнаружили в крови содержание седативных и снотворных препаратов.

Также комиссия обсудила, как выявлять и уничтожать дикую коноплю в городах и районах, и какие меры предпринимать в отношении тех, кто обязан пройти диагностику и лечение от наркомании.