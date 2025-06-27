В Иркутской области обсудили меры борьбы с наркоманией

В Международный день борьбы с наркоманией в Иркутской области обсудили профилактические меры. Так, в образовательных учреждениях проводят социально-психологическое тестирование и организуют наркопосты, чтобы на ранней стадии выявить потребление запрещенных веществ. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.