В самой сухой пустыне в мире прошел снег: есть кадры

Неожиданный снегопад накрыл чилийскую пустыню Атакама — регион, известный как самое засушливое место на планете. Об этом сообщила в своем аккаунте X официальная страница обсерватории ALMA, которая находится в этой пустыне.
«Невероятно! Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — следует из сообщения обсерватории в социальной сети Х.
Самую сухую пустыню мира Атакама засыпало снегом, феномен попал на видео. Фото: кадр из видео.
В размещенном видео сотрудники обсерватории подчеркнули, что подобное природное явление не фиксировалось в Атакаме на протяжении последнего десятилетия.
Согласно предыдущим прогнозам синоптиков, в Атакаму ожидался приход сильных дождей и штормовых ветров.
Пустыня Атакама расположена вдоль тихоокеанского побережья Чили в Южной Америке, представляя собой узкую тысячекилометровую полосу засушливых земель.
В октябре 2024 года Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила об угрозе опустынивания в странах Южной Европы в случае превышения трехградусного порога глобального потепления.
При этом Климатолог Джим Ска предупреждал, что к 2100 году средняя глобальная температура может повыситься на 3 . При этом, согласно его прогнозам, в Западной Европе и Великобритании температурный рост окажется более значительным — до 5 .
Ранее KP.RU писал, что Франция столкнулась с мощным ураганом и продолжительными ливнями, приведшими к человеческим жертвам — известно как минимум о двух погибших.
Тогда сообщалось, что 25 июня в 57 французских департаментах метеорологи объявили оранжевый уровень тревоги (второй по серьезности) из-за экстремальных погодных условий. Причиной стали интенсивные ливни и ураганные ветра, достигавшие скорости 38 м/с.
Накануне сообщалось, что в сердце древней пустыни Намиб, известной как самая старая и засушливая на планете, туристов ожидает неожиданный сюрприз — ярко-розовый холодильник, наполненный освежающими напитками. Холодильник расположен всего в 20 минутах пути от центральной автомагистрали, проходящей через пустыню Намиб. Уточнялось, что стихия стала причиной двух смертей. Подросток 12 лет скончался от травм, полученных при падении дерева, несмотря на усилия врачей. В другом инциденте погиб 52-летний мужчина — его машина врезалась в ствол, перегородивший дорогу.