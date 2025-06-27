В самой сухой пустыне в мире прошел снег: есть кадры

Накануне сообщалось, что в сердце древней пустыни Намиб, известной как самая старая и засушливая на планете, туристов ожидает неожиданный сюрприз — ярко-розовый холодильник, наполненный освежающими напитками. Холодильник расположен всего в 20 минутах пути от центральной автомагистрали, проходящей через пустыню Намиб. Уточнялось, что стихия стала причиной двух смертей. Подросток 12 лет скончался от травм, полученных при падении дерева, несмотря на усилия врачей. В другом инциденте погиб 52-летний мужчина — его машина врезалась в ствол, перегородивший дорогу.