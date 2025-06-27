Росавиация ограничила работу двух аэропортов

В двух аэропортах России введены ограничения на полеты. Это воздушные гавани Саратова и Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кожемяко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин)», — написал представитель Росавиации в своем телеграм-канале.
Ранее он также сообщал о временных ограничениях на полеты в аэропорту Волгограда. Об открытии аэропорта пока не сообщалось.
В ночь на пятницу, 27 июня, также сообщалось о закрытии движения по Крымскому мосту. Однако спустя примерно час работу переправы на полуостров возобновили в обычном режиме.