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122 собаки одновременно сели в Германии и попали в Книгу рекордов Гиннесса

Песики просидели спокойно полминуты.

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Рекорд Гиннесса - 122 собаки одновременно сели по команде
Источник: Вокруг Света

Очаровательные песики собрались на ярмарке «Собаки и развлечения» в Дортмунде, Германия. 122 собачки ушли домой не только с угощением, но и с новым мировым рекордом по количеству одновременно сидящих собак.

Собак пригласили в огромную комнату, где их подкупали лакомствами и поглаживали, пока они исследовали новые захватывающие запахи. После того как общее количество участников и щенков было подсчитано, все выстроились в ряд, а их владельцы терпеливо ждали вместе со своими питомцами.

По команде «сидеть!» (или «sitz!» по-немецки) все собаки должны были сесть, и после некоторого волнения комната, полная собак, оставалась неподвижной в течение 30 секунд, пока организаторы проверяли, все ли выполняют команды.

Чудесным образом все собаки успешно просидели 30 секунд, позволив побить рекорд.