122 собаки одновременно сели в Германии и попали в Книгу рекордов Гиннесса

Собак пригласили в огромную комнату, где их подкупали лакомствами и поглаживали, пока они исследовали новые захватывающие запахи. После того как общее количество участников и щенков было подсчитано, все выстроились в ряд, а их владельцы терпеливо ждали вместе со своими питомцами.