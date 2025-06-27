122 собаки одновременно сели в Германии и попали в Книгу рекордов Гиннесса

Очаровательные песики собрались на ярмарке «Собаки и развлечения» в Дортмунде, Германия. 122 собачки ушли домой не только с угощением, но и с новым мировым рекордом по количеству одновременно сидящих собак.
Собак пригласили в огромную комнату, где их подкупали лакомствами и поглаживали, пока они исследовали новые захватывающие запахи. После того как общее количество участников и щенков было подсчитано, все выстроились в ряд, а их владельцы терпеливо ждали вместе со своими питомцами.
По команде «сидеть!» (или «sitz!» по-немецки) все собаки должны были сесть, и после некоторого волнения комната, полная собак, оставалась неподвижной в течение 30 секунд, пока организаторы проверяли, все ли выполняют команды.
Чудесным образом все собаки успешно просидели 30 секунд, позволив побить рекорд.