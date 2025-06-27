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В Уфе с сегодняшнего дня заработали платные парковки

В Уфе с сегодняшнего дня заработали платные парковки. Стоянка у обочин на 1188 местах на 9 улицах города в историческом центре теперь стоит 40 рублей в час.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Напомним, бесплатный период на этих участках — 20 минут с момента парковки. Рядом с социально значимыми объектами без оплаты можно оставить машину на 60 минут. Парковочные сессии не обязательно оплачивать сразу — можно отложить расчет до конца дня, то есть до 23.59 текущих суток. На неплательщиков будет наложен штраф в размере 1 500 рублей.

Оплатить стоянку уфимцы могут несколькими способами: на портале parking02.ru, через мобильное приложение «Горпарковки», с помощью смс на короткий номер 2730 или в ближайшем банкомате, в том числе наличными.

Бесплатно парковаться на этих улицах смогут некоторые льготные категории граждан. Разрешение на это нужно заранее оформить в МФЦ.