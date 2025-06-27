В Уфе с сегодняшнего дня заработали платные парковки

Напомним, бесплатный период на этих участках — 20 минут с момента парковки. Рядом с социально значимыми объектами без оплаты можно оставить машину на 60 минут. Парковочные сессии не обязательно оплачивать сразу — можно отложить расчет до конца дня, то есть до 23.59 текущих суток. На неплательщиков будет наложен штраф в размере 1 500 рублей.
Оплатить стоянку уфимцы могут несколькими способами: на портале parking02.ru, через мобильное приложение «Горпарковки», с помощью смс на короткий номер 2730 или в ближайшем банкомате, в том числе наличными.
Бесплатно парковаться на этих улицах смогут некоторые льготные категории граждан. Разрешение на это нужно заранее оформить в МФЦ.