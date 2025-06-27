Россияне оформляют все меньше кредитов для мошенников

Кроме того, с 1 сентября вступит в силу положение закона, обязывающее кредитные и микрофинансовые организации (МФО) предоставлять гражданам потребительские кредиты (займы) с обязательным «периодом охлаждения»: минимум четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов — для сумм свыше 200 тысяч рублей.