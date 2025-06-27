Россияне оформляют все меньше кредитов для мошенников

Россияне все реже оформляют кредиты для мошенников, количество подобных инцидентов снижается, заявил в беседе с РИА «Новости» заместитель председателя правления одного из российских банков Станислав Кузнецов на площадке ПМЭФ-2025.
«И количество случаев, и количество денежных средств, украденных по схеме получения кредитов, сокращается, безусловно, причем заметно», — пояснил он.
Кузнецов подчеркнул, что проблема неправомерной выдачи заёмных средств через автоматизированные системы постепенно утрачивает актуальность. Это демонстрирует: как только государство предпринимает решительные шаги в борьбе с киберпреступностью — блокирует каналы, вводит дополнительные нормы или ограничения, — незамедлительно проявляется положительный эффект.
В России с 1 марта 2025 года действует законодательная норма, позволяющая гражданам самостоятельно устанавливать запрет на оформление кредитов и займов. Эта мера призвана защитить людей от финансового обмана — например, получения кредитов без их ведома или психологического манипулирования.
Кроме того, с 1 сентября вступит в силу положение закона, обязывающее кредитные и микрофинансовые организации (МФО) предоставлять гражданам потребительские кредиты (займы) с обязательным «периодом охлаждения»: минимум четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов — для сумм свыше 200 тысяч рублей.
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