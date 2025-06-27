В онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 374 тысяч прикамцев

Победили в голосовании 23 проекта из 21 округов Пермского края. Так, в Перми предпочтение отдано саду им. Миндовского, в Пермском округе — общественной территории в с. Фролы на ул. Солнечной, в Чернушинском округе — Вокзальной площади в Чернушке. В Соликамске будут благоустраивать общественную территорию в районе ТЦ «Орбита», в Березниках — бульвар на ул. Ломоносова и зеленую зону на ул. Мира.