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В онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 374 тысяч прикамцев

Подведены итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства.

Подведены итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Участие в нем приняли более 374 тысяч жителей Прикамья. На выбор было представлено 63 проектов из 21 муниципального образования.

Победили в голосовании 23 проекта из 21 округов Пермского края. Так, в Перми предпочтение отдано саду им. Миндовского, в Пермском округе — общественной территории в с. Фролы на ул. Солнечной, в Чернушинском округе — Вокзальной площади в Чернушке. В Соликамске будут благоустраивать общественную территорию в районе ТЦ «Орбита», в Березниках — бульвар на ул. Ломоносова и зеленую зону на ул. Мира.