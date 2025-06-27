Баста рассказал о похищении 1,5 миллиона рублей организатором концерта в Красноярске

По словам Басты, перед одним из концертов в Красноярске организатор сбежал с деньгами, что привело к тому, что рэпер не получил ни копейки от этого выступления. Однако, как выяснилось позже, организатор не смог потратить всю сумму. Он купил путевки в Турцию и, испугавшись возможных последствий, сжег оставшиеся деньги прямо на трассе. Баста отметил, что для мошенника 1,5 миллиона рублей были значительной суммой.