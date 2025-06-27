Баста рассказал о похищении 1,5 миллиона рублей организатором концерта в Красноярске

Об этом музыкант рассказал в недавнем выпуске шоу «Вписка» на YouTube, где обсуждались его ранние выступления и история лейбла Gaz — Газгольдер.
По словам Басты, перед одним из концертов в Красноярске организатор сбежал с деньгами, что привело к тому, что рэпер не получил ни копейки от этого выступления. Однако, как выяснилось позже, организатор не смог потратить всю сумму. Он купил путевки в Турцию и, испугавшись возможных последствий, сжег оставшиеся деньги прямо на трассе. Баста отметил, что для мошенника 1,5 миллиона рублей были значительной суммой.
Позже «красноярские друзья» Басты нашли сбежавшего организатора. Рэпер также подчеркнул, что в то время концертный бизнес был полон мошенников и людей, далеких от реальности.
Ранее рассказывали, что 28 июня в Красноярске на Дне молодежи выступит Клава Кока.