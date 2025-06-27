Погода в июле разочарует россиян: ожидаются пожары, холод и дожди

В июле в Центральной России, согласно прогнозам, ожидается дождливая погода, а жителей южных регионов предупреждают о высокой вероятности возникновения пожаров на фоне засухи. Об этом пишет газета «Известия».
Согласно представленным данным, большую часть второго летнего месяца в Москве прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы. Средняя температура воздуха днем будет прогреваться до +23…+24°C, а ночью опускаться до +13…+15°C. Влажность ожидается на уровне 70−74%.
В Санкт-Петербурге в июле ожидается преимущественно облачная погода с периодическими осадками. Днем воздух в среднем будет подниматься до +20…+23°C, а ночами температура воздуха будет на уровне +13…+15°C. Влажность воздуха будет повышенной, особенно в утренние часы.
При этом в европейской части России и на юге в июле ожидается засушливая погода с высокими температурами. В Черноземье, Ставропольском и Краснодарском краях это лето может оказаться одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия.
Напомним, днем ранее, 26 июня, в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области привели статистику, согласно которой в этом регионе с начала пожароопасного сезона произошли 18 лесных пожаров.