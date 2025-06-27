Коков: более 26 тысяч украинцев не пустили в Россию из-за связей с СБУ

Коков также отметил, что на сегодняшний день в России находится около миллиона граждан, прибывших из Украины. Из них порядка 185 тысяч получили официальные документы, дающие право на длительное пребывание на территории РФ. По данным совбеза, часть украинских граждан, уже находящихся в России, могут подвергаться запугиванию и шантажу с целью вовлечения их в противоправную деятельность.