Коков: более 26 тысяч украинцев не пустили в Россию из-за связей с СБУ

По словам Кокова, 24 тысячи украинцев не смогли въехать в РФ из-за подозрений в связях с террористическими организациями.
Более 26 тысяч граждан Украины не смогли въехать в Россию из-за подозрений в связях с Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
«Въезд в Россию запрещен более чем 26 тысячам лиц, прибывших с территории Украины, по подозрению в связях со Службой безопасности Украины», — заявил Коков в интервью «Российской газете». По его словам, еще порядка 24 тысяч украинских граждан получили отказ во въезде из-за подозрений в причастности к террористической и экстремистской деятельности.
Коков также отметил, что на сегодняшний день в России находится около миллиона граждан, прибывших из Украины. Из них порядка 185 тысяч получили официальные документы, дающие право на длительное пребывание на территории РФ. По данным совбеза, часть украинских граждан, уже находящихся в России, могут подвергаться запугиванию и шантажу с целью вовлечения их в противоправную деятельность.
Ранее российские власти неоднократно отказывали гражданам Украины во въезде при выявлении поддержки киевского режима, связей с украинскими силовыми структурами или распространения проукраинского контента в интернете. Пограничные службы учитывают подписки на проукраинские каналы, лайки и просмотры в соцсетях, а также переписки с критикой политики России. Нарушителям могут запретить въезд в РФ на срок до 20 лет.