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В Пермском крае с 7 июля наступит период видимости МКС

Пермяки увидят пролетающую в вечернем небе Международную космическую станцию.

Источник: Роскосмос

В Пермском крае с 7 по 19 июля наступит период видимости МКС (Международная космическая станция). Ее восход будет виден с юго-запада небосклона.

МКС станет видна: 7 июля — в 23:31, 9 июля — в 23:31, 10 июля — в 22:41, 11 июля — в 23:28, 12 июля — в 22:40, 13 июля — в 23:26, 14 июля — в 22:38, 15 июля — в 23:26, 16 июля — в 22:36, 17 июля — в 23:24, 18 июля — в 22:35, 19 июля — в 23:21.

В Пермском планетарии указали примерное время видимости в Перми, если орбита МКС существенно не изменится.

МКС находится на орбите Земли уже 9715 дней. На ее борту находятся семь человек: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Джонатан Ким, Энн Макклейн, Николь Айрес, Такуя Ониши и Кирилл Песков. Их доставили космические корабли «Союз МС-27» и Crew-10.

За движением станции можно следить на сайте «МКС Онлайн».