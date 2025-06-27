В Пермском крае с 7 июля наступит период видимости МКС

МКС станет видна: 7 июля — в 23:31, 9 июля — в 23:31, 10 июля — в 22:41, 11 июля — в 23:28, 12 июля — в 22:40, 13 июля — в 23:26, 14 июля — в 22:38, 15 июля — в 23:26, 16 июля — в 22:36, 17 июля — в 23:24, 18 июля — в 22:35, 19 июля — в 23:21.