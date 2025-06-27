Прилепин допустил, что Пугачева тайно вернулась в Россию

Певица Алла Пугачева могла беспрепятственно вернуться в Россию на постоянной основе, предположил писатель и политик Захар Прилепин в комментарии aif.ru.
«Я не замечаю того, что уехавшие артисты зондируют почву и думают, как бы им вернуться. Такой проблемы у них нет. Если Пугачева захочет вернуться, она сделает это в любую минуту. Возможно, что она сейчас уже приехала, сидит дома и прекрасно себя чувствует», — сказал Захар Прилепин в комментарии aif.ru.
По словам писателя, артисты, признанные иноагентами, как и те, кто не получил такой статус после отъезда из России, возвращаются без каких либо помех.
«Все они легко и спокойно возвращаются, работают в IT-сфере, в сфере бизнеса, культуры, снимаются в кино, выступают и так далее. Я недавно проезжал мимо огромной афишы, анонсирующей выступление Агутина, который уехал после начала СВО в Латинскую Америку вместе с членами семьи. Вот он вернулся и никто не помешал ему это сделать. Пока мы обсуждаем, как они должны перед нами извиняться, они прекрасно выстраивают свою собственную систему, которая нам враждебна», — сказал Прилепин.
При этом, он отметил, что преференций не получают деятели культуры патриотической направленности.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева покинула Кипр, который стал основным местом жительства певицы после эмиграции.