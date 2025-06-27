Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилепин допустил, что Пугачева тайно вернулась в Россию

Ранее стало известно, что певица покинула Кипр.

Источник: Аргументы и факты

Певица Алла Пугачева могла беспрепятственно вернуться в Россию на постоянной основе, предположил писатель и политик Захар Прилепин в комментарии aif.ru.

«Я не замечаю того, что уехавшие артисты зондируют почву и думают, как бы им вернуться. Такой проблемы у них нет. Если Пугачева захочет вернуться, она сделает это в любую минуту. Возможно, что она сейчас уже приехала, сидит дома и прекрасно себя чувствует», — сказал Захар Прилепин в комментарии aif.ru.

По словам писателя, артисты, признанные иноагентами, как и те, кто не получил такой статус после отъезда из России, возвращаются без каких либо помех.

«Все они легко и спокойно возвращаются, работают в IT-сфере, в сфере бизнеса, культуры, снимаются в кино, выступают и так далее. Я недавно проезжал мимо огромной афишы, анонсирующей выступление Агутина, который уехал после начала СВО в Латинскую Америку вместе с членами семьи. Вот он вернулся и никто не помешал ему это сделать. Пока мы обсуждаем, как они должны перед нами извиняться, они прекрасно выстраивают свою собственную систему, которая нам враждебна», — сказал Прилепин.

При этом, он отметил, что преференций не получают деятели культуры патриотической направленности.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева покинула Кипр, который стал основным местом жительства певицы после эмиграции.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше