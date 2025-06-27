Прилепин допустил, что Пугачева тайно вернулась в Россию

«Все они легко и спокойно возвращаются, работают в IT-сфере, в сфере бизнеса, культуры, снимаются в кино, выступают и так далее. Я недавно проезжал мимо огромной афишы, анонсирующей выступление Агутина, который уехал после начала СВО в Латинскую Америку вместе с членами семьи. Вот он вернулся и никто не помешал ему это сделать. Пока мы обсуждаем, как они должны перед нами извиняться, они прекрасно выстраивают свою собственную систему, которая нам враждебна», — сказал Прилепин.