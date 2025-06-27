Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии впервые за три года казнили преступника: вот что он совершил

В Японии впервые за три года казнили преступника.

Источник: Комсомольская правда

В Японии впервые с 2022 года привели в исполнение смертный приговор. Казненный — некто Такахиро Сириаси, который признан виновным в убийстве и расчленении девяти человек. Об этом информирует агентство Киодо.

Сообщается, что Сираиси совершил серию зверских убийств в течение двух месяцев в 2017 году. Он не только убивал людей и расчленял их тела, но и хранил в квартире головы и другие фрагменты тел своих жертв. При этом эксперты признали его вменяемым.

Тем временем в Аризоне власти привели в исполнение смертный приговор 53-летнему Аарону Ганчесу, осужденному за убийство.

Ранее сообщалось, что число казненных людей в мире в 2024 году выросло на целых 32% по сравнению с 2023 годом.

Также сообщалось, что почти половина россиян (49%) поддерживают возвращение смертной казни в России. Такие данные приводятся в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.