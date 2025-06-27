В Японии впервые за три года казнили преступника: вот что он совершил

Сообщается, что Сираиси совершил серию зверских убийств в течение двух месяцев в 2017 году. Он не только убивал людей и расчленял их тела, но и хранил в квартире головы и другие фрагменты тел своих жертв. При этом эксперты признали его вменяемым.