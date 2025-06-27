В Японии впервые за три года казнили преступника: вот что он совершил

В Японии впервые с 2022 года привели в исполнение смертный приговор. Казненный — некто Такахиро Сириаси, который признан виновным в убийстве и расчленении девяти человек. Об этом информирует агентство Киодо.
Сообщается, что Сираиси совершил серию зверских убийств в течение двух месяцев в 2017 году. Он не только убивал людей и расчленял их тела, но и хранил в квартире головы и другие фрагменты тел своих жертв. При этом эксперты признали его вменяемым.
Тем временем в Аризоне власти привели в исполнение смертный приговор 53-летнему Аарону Ганчесу, осужденному за убийство.
Ранее сообщалось, что число казненных людей в мире в 2024 году выросло на целых 32% по сравнению с 2023 годом.
Также сообщалось, что почти половина россиян (49%) поддерживают возвращение смертной казни в России. Такие данные приводятся в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.