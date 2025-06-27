Раскрыта сумма контракта Войнова с «Авангардом»

«В концепцию “быть быстрее, моложе, крупнее и агрессивнее” приобретение ветерана никак не вписывается. Этот ход в большей степени свидетельствует о том, что у “Авангарда” не срослись варианты с более качественными защитниками. Пришлось прибегать к запасному варианту уровня “С”», — поделился журналист.