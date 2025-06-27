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Раскрыта сумма контракта Войнова с «Авангардом»

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, гонорар хоккеиста Вячеслава Войнова, вновь присоединившегося к составу «Авангарда», составит 20 миллионов рублей.

Источник: БЕЛТА

Зислис подчеркивает, что Вячеслав Войнов с годами начал играть менее эффективно, поэтому трудно надеяться, что он сильно усилит команду, претендующую на победу Кубка Гагарина.

«В концепцию “быть быстрее, моложе, крупнее и агрессивнее” приобретение ветерана никак не вписывается. Этот ход в большей степени свидетельствует о том, что у “Авангарда” не срослись варианты с более качественными защитниками. Пришлось прибегать к запасному варианту уровня “С”», — поделился журналист.

Обсуждая заработную плату хоккеиста, Зислис воздержался от высоких надежд и оптимизма.

«Заиграет — нормально, не получится — большого сожаления ни у кого не будет», — отметил он.

Напомним, что Вячеслав Войнов уже представлял интересы «Авангарда». В период с 2019 по 2020 годы он отыграл за омский клуб 65 матчей, набрав 42 (11+31) очка. В прошедшем сезоне хоккеист защищал цвета «Торпедо» из Нижнего Новгорода, отличившись 23 (7+16) очками в течение 53 сыгранных встреч.