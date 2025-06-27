28 июня в честь Дня молодежи в Красноярске запустят автобусы-шаттлы

Шесть автобусов будут курсировать от торгового центра «Авиатор» на левом берегу до ТЦ у съезда с Октябрьского моста и обратно. Автобусы будут работать с 18:00 до 23:00 с интервалом в 3−4 минуты, сообщили в департаменте транспорта Красноярска.