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28 июня в честь Дня молодежи в Красноярске запустят автобусы-шаттлы

28 июня в Красноярске стартует работа автобусов-шаттлов, которые будут обеспечивать транспортное сообщение по Октябрьскому мосту с остановкой на острове Татышев.

28 июня в Красноярске стартует работа автобусов-шаттлов, которые будут обеспечивать транспортное сообщение по Октябрьскому мосту с остановкой на острове Татышев.

В этот день на острове запланированы мероприятия, приуроченные к Дню молодежи, включая вечерний концерт. Для удобства горожан будет организован бесплатный транспорт.

Шесть автобусов будут курсировать от торгового центра «Авиатор» на левом берегу до ТЦ у съезда с Октябрьского моста и обратно. Автобусы будут работать с 18:00 до 23:00 с интервалом в 3−4 минуты, сообщили в департаменте транспорта Красноярска.

Кроме того, местные власти рекомендуют использовать общественный транспорт для посещения праздника.

Ранее мы публиковали программу празднования Дня молодежи.