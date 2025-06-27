Ветеран ФСБ предостерег россиян от пересылки знакомым фото военной техники в мессенджерах

Нельзя пересылать фото военной техники в мессенджерах, заявил ветеран ФСБ.
Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов выразил настороженность по поводу использования россиянами американских мессенджеров, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), для передачи данных о передвижении колонн с техникой РФ. По его словам, такие данные могут попасть в руки иностранных спецслужб, включая центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
«Любому обывателю сейчас должно быть понятно, что любая фотография какого-нибудь боевого судна с привязкой ко времени и месту может быть использована для наведения гражданских ракет или беспилотных летательных аппаратов. У людей, наверное, есть бытовое представление, что все секретное где-то в секретных папках каких-то сейфов», — заявил Филатов для «Ленты.ру».
Эксперт также обратил внимание на необходимость повышения осведомленности граждан о значении информационной безопасности. «Видимо, нужно больше разъяснять людям, что на самом деле есть информация, которую в папку не скроешь», — добавил он.
Ранее эксперты отмечали, что в 2025 году главной киберугрозой для россиян стали мошеннические звонки через мессенджеры, где злоумышленники используют дипфейк-технологии и персональные данные для атак. Несмотря на то что большинство граждан осознают риски, блокировка отдельных приложений не решает проблему, поскольку мошенники быстро переходят на альтернативные платформы.