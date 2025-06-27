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Прилепин обратился к иноагентам: назвал условие для возвращения в Россию

Прилепин перечислил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что культурным деятелям, признанным на территории страны иноагентами, перед возвращением в страну следует соблюдать все требования действующего законодательства.

«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — пояснил Прилепин.

Прилепин напомнил, что ранее музыкант Борис Гребенщиков* публично заявлял о невозможности своего возвращения на родину, опасаясь задержания в связи с присвоенным ему особым правовым статусом — иноагента.

Автор обратил внимание, что артисты-иноагенты могут продолжать концертную деятельность, но в строго установленных форматах. Прилепин также подчеркнул, что из всех уехавших музыкантов когда-то слушал лишь двух — Земфиру* и Бориса Гребенщикова*.

Напомним, что из официального сообщения Минюста, Борис Гребенщиков* был признан иностранным агентом в конце июня 2025 года. В ведомстве указали, что данное решение связано с тремя аспектами деятельности артиста: участие в заграничных акциях помощи Украине, критика спецоперации в публичном пространстве и наличие зарубежного финансирования.

Немного ранее, в феврале 2023 года, певица Земфира* была включена Минюстом России в список иностранных агентов. Согласно официальной информации, основанием для внесения ее в список стали: проукраинская позиция, выраженная в том числе через выступления за границей с критикой СВО, а также получение средств из иностранных источников.

Накануне Прилепин выступил с инициативой учреждения должности омбудсмена по правам военнослужащих, направив соответствующее предложение на рассмотрение президенту страны Владимиру Путину. Так, в официальном обращении отмечается, что данное предложение стало продолжением дискуссии, начатой на встрече Прилепина с Путиным во время заседания Совета по культуре 25 марта, и развитой в ходе последующего круглого стола в Государственной Думе.

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