Прилепин обратился к иноагентам: назвал условие для возвращения в Россию

Немного ранее, в феврале 2023 года, певица Земфира* была включена Минюстом России в список иностранных агентов. Согласно официальной информации, основанием для внесения ее в список стали: проукраинская позиция, выраженная в том числе через выступления за границей с критикой СВО, а также получение средств из иностранных источников.