В Хабаровске DAASHA зажжёт на выпускном для 8600 школьников

В Хабаровске 28 июня в «Платинум Арене» пройдёт масштабный общегородской выпускной вечер. На мероприятие соберутся все выпускники городских школ — более 8600 ребят.
Главной музыкальной гостьей станет молодёжная певица DAASHA, широко известная по участию в популярном телевизионном проекте «Голос. Дети» в 2017 году, сообщает телеграм-канал Bigbro Хабаровск.
Её живое выступление станет настоящим подарком для выпускников и создаст праздничное настроение на одном из самых важных событий в жизни каждого школьника.
Ранее начальник управления образования города Хабаровска Татьяна Матвеенкова в эфире «Утра с Губернией» сообщила, что выпускников ждёт сюрприз — выступление приглашённой звезды. Имя певицы держалось в секрете до последнего момента.
Последние звонки в школах прозвенят уже в эту субботу, а 28 июня выпускники соберутся на праздник, который завершит их школьный этап и откроет новые горизонты.