В 1,3 миллиона обошлись пермячке продиктованные номер СНИЛС и код из смски

26-летняя жительница Перми стала очередной жертвой телефонных мошенников. Те назвались сотрудниками налоговой службы, сообщили, что у девушки имеется задолженность, и попросили продиктовать номер СНИЛС и код из смс-сообщения, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Затем потерпевшей пришло письмо на электронную почту, где сообщалось о взломе ее учетной записи. Пермячка позвонила по указанному в письме номеру — ответил «сотрудник Центрального банка» и объяснил, что банковские карты девушки заморожены, требуется внести страховую сумму, тогда все деньги будут возвращены. Выполняя указания лжесотрудника ЦБ, она перевела около 1,3 миллиона рублей на неустановленный счет.
Через неделю пермячка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется расследование.