В 1,3 миллиона обошлись пермячке продиктованные номер СНИЛС и код из смски

Затем потерпевшей пришло письмо на электронную почту, где сообщалось о взломе ее учетной записи. Пермячка позвонила по указанному в письме номеру — ответил «сотрудник Центрального банка» и объяснил, что банковские карты девушки заморожены, требуется внести страховую сумму, тогда все деньги будут возвращены. Выполняя указания лжесотрудника ЦБ, она перевела около 1,3 миллиона рублей на неустановленный счет.