В Псковской области добавили денег молодым многодетным семьям

Нововведение начнет действовать с первого января 2025 года и коснется семей, в которых третий или последующий ребенок появится на свет после этой даты. Решение о расширении программы было принято в рамках усилий по стимулированию рождаемости и поддержке молодых семей на всех территориях региона, добавил Ведерников.