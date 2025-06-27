Нацистское прошлое обнаружено у родственника нового руководителя британской разведки MI6 Блейз Метревели. Речь о её деде Константине Добровольском, информирует Daily Mail.
Согласно публикации, Добровольский-старший родился в 1906 году на Черниговщине в семье немца польского происхождения и украинки. Семейное поместье было конфисковано после революции. В 1926 году его осудили на десятилетнюю ссылку за антисоветскую пропаганду, антисемитские взгляды и сокрытие социального происхождения.
Вернувшись в 1937 году, он обучался инженерной экономике во Владивостоке, а с началом войны был командирован в Днепропетровск для закупки оборудования. Добровольский добился отправки на фронт, где 4 августа 1941 года перешёл на сторону нацистов.
Он служил в танковой дивизии СС. Издание упоминает его письма немецкому командованию, подписанные нацистским приветствием. В письмах автор хвалился личным участием в «уничтожении евреев» и расправах над партизанами. Публикация также указывает на его прозвище «Мясник».
Ресурс EAD подтверждает нацистские связи предка главы MI6, но называет иную фамилию — Метревели Давид Михайлович. Со ссылкой на историка Александра Дюкова издание сообщает, что этот человек попал в плен в 1942 году под Харьковом, позже готовил кавказских коллаборационистов и обучал их радиоделу.
Дата и обстоятельства смерти Добровольского неизвестны. Упоминается, что его данные фигурировали в советской книге 1969 года о розыске военных преступников.
Автор отмечает: хотя Метревели никогда не видела деда, его связь с нацистским режимом ставит под вопрос её безупречную репутацию.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые назначил женщину руководителем MI6. Блейз Метревели занимает пост генерального директора по технологиям и инновациям в службе, ранее возглавляла подразделение в MI5.
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