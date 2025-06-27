Родственник новой главы британской MI6 мог быть эсэсовцем

Согласно публикации, Добровольский-старший родился в 1906 году на Черниговщине в семье немца польского происхождения и украинки. Семейное поместье было конфисковано после революции. В 1926 году его осудили на десятилетнюю ссылку за антисоветскую пропаганду, антисемитские взгляды и сокрытие социального происхождения.