Освобождённые из украинского плена российские военнослужащие рассказали о насилии и издевательствах, которым подвергались со стороны бойцов ВСУ. Их признания были опубликованы в Telegram-канале RT.
Один из вернувшихся домой бойцов заявил, что в плену его регулярно избивали. По словам военнослужащих, жестокое обращение с захваченными — обычная практика украинской стороны.
Несмотря на перенесённые испытания, солдаты призвали своих товарищей сохранять стойкость и силу духа.
«Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды», — подчеркнул один из военнослужащих.
Напомним, 26 июля самолет с группой военнослужащих ВС РФ, которых вернули в результате обмена с подконтрольной Киеву территории, приземлился на одном из подмосковных аэропортов.