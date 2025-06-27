В Красноярске ограничат движение по улице Молокова из-за строительства метро

С 27 июня в Красноярске начнутся ограничения движения транспорта на улице Молокова, что продлится почти месяц. Эти меры необходимы для безопасного переустройства сетей водоснабжения и канализации в рамках строительства метро.
Перекрытие будет осуществлено в три этапа:
• Первый этап: с 00:00 27 июня до 00:00 7 июля — ограничение на съезде с улицы Молокова между домами № 17 и № 19.
• Второй этап: с 00:00 5 июля до 00:00 15 июля — ограничение на съезде между домами № 19 и № 21.
• Третий этап: с 00:00 12 июля до 00:00 22 июля — ограничение на съезде между домами № 21 и № 23.
Данные ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан во время проведения работ.
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