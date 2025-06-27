Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ограничат движение по улице Молокова из-за строительства метро

Красноярцев предупредили о дорожных изменениях.

С 27 июня в Красноярске начнутся ограничения движения транспорта на улице Молокова, что продлится почти месяц. Эти меры необходимы для безопасного переустройства сетей водоснабжения и канализации в рамках строительства метро.

Перекрытие будет осуществлено в три этапа:

• Первый этап: с 00:00 27 июня до 00:00 7 июля — ограничение на съезде с улицы Молокова между домами № 17 и № 19.

• Второй этап: с 00:00 5 июля до 00:00 15 июля — ограничение на съезде между домами № 19 и № 21.

• Третий этап: с 00:00 12 июля до 00:00 22 июля — ограничение на съезде между домами № 21 и № 23.

Данные ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан во время проведения работ.

Ранее рассказывали, что в Красноярске на День молодежи запустят бесплатные автобусы-шаттлы.