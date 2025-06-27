Как уберечься от теплового удара в период аномальной жары, напомнили хабаровчанам

— самый жаркий период с 11:00 до 17:00 надо пережидать в помещении; одеваться желательно в одежду из светлых натуральных тканей; необходимо помнить про головной убор и использовать солнцезащитный крем; спортом заниматься нужно рано утром или вечером; пить больше воды, избегать алкоголя и газированных напитков; чаще принимать контрастный или прохладный душ; быть осторожнее с кондиционером, чтобы не простудиться.