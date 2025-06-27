Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как уберечься от теплового удара в период аномальной жары, напомнили хабаровчанам

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура в большинстве районов Хабаровского края поднимется до 29−37 градусов, причем прохладно не будет даже ночью.

Источник: AP 2024

Особенностью региона также является повышенная влажность воздуха, из-за чего жара ощущается еще сильнее.

В связи с этим МЧС России напоминает, что важно соблюдать простые меры предосторожности, чтобы избежать теплового удара:

— самый жаркий период с 11:00 до 17:00 надо пережидать в помещении; одеваться желательно в одежду из светлых натуральных тканей; необходимо помнить про головной убор и использовать солнцезащитный крем; спортом заниматься нужно рано утром или вечером; пить больше воды, избегать алкоголя и газированных напитков; чаще принимать контрастный или прохладный душ; быть осторожнее с кондиционером, чтобы не простудиться.