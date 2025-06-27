Сенатор Тултаев признался, что не может спасти школу в родном селе от закрытия

Возможное закрытие школы в мордовском селе Старое Синдрово — непростая тема. Так считает сенатор Петр Тултаев, который ранее был мэром Саранска. Старое Синдрово, где жители пытаются отстоять школу, которой чиновники грозят закрытием — родина сенатора Тултаева, в «спорной» школе он когда-то учился.
«Не простая и больная тема. Здесь две правды», — сказал Тултаев корреспонденту KP.RU, комментируя ситуацию с возможным закрытием школы.
Сенатор обратил внимание, что на содержание огромного полупустого здания с небольшим количеством учеников (сейчас здесь учатся 24 ребенка) расходуются огромные средства. Вторая же правда — правда жителей села, которые не хотят мириться с ситуацией.
При этом чиновники заявляют, что для спасения школы сельчанам надо было больше рожать.
Подробнее о том, как жители мордовского села борются за сохранение своей школы, читайте здесь на KP.RU.