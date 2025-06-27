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На юге столицы капитально отремонтируют дом 1975 года постройки

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в этом году обновят дом № 8 на Домодедовской улице. На объекте производится комплекс мероприятий, направленный на обновление фасада жилого многоквартирного дома, а также замена магистралей центрального отопления.

Источник: РИА "Новости"

Работы по фасаду стартовали с расчистки открытых плоскостей. Из межпанельных швов удалили все старые элементы и мусор. На следующем этапе специалисты обработали антисептическими и укрепляющими растворами места намокания, а также восстановили и оштукатурили места дефрагментации и выбоин. По окончании всех подготовительных мероприятий на стены нанесут новый окрасочный слой и произведут герметизацию межпанельных швов двухкомпонентным герметиком. На завершающем этапе капитального ремонта фасада специалисты заменят балконные экраны, в местах общего пользования установят современные стеклопакеты, также отремонтируют цокольную часть здания. Шестнадцатиэтажный дом № 8 на Домодедовской улице был построен в 1975 году по проекту типовой серии. Здание имеет простую форму в плане. На фасадах расположены вертикальные ряды балконов и лоджий, а также ниши, акцентированные отдельным цветом.

Интересно отметить, что неподалеку находится уникальный историко-архитектурный комплекс Царицыно. Он включает: дворцовый комплекс, живописные парки, пруды, хозяйственные и парковые постройки. Посетители могут окунуться в прошлое, прогуляться по аллеям парка и оценить красоту архитектуры.