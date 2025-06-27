СМИ: Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел «заметно растрепанным»

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Европейского союза (ЕС) на полтора часа, что привлекло внимание издания Euractiv, которое отметило его «заметно растрепанный» вид.
Издание сообщило, что Макрон пропустил не только саму встречу, но и предварительное собрание либеральной группы. Euractiv предположило, что причиной опоздания мог быть поздний вечер после саммита НАТО, однако подчеркнуло, что лидеры редко опаздывают на подобные мероприятия. Французский президент также пропустил традиционное общение с прессой.
Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как Эммануэлю Макрону дает пощечину жена. Экипаж самолета, на котором они прилетели во Вьетнам с официальным визитом, рано открыл дверь воздушного судна. Благодаря этому СМИ удалось заснять момент удара.
Близкий друг президента рассказал, почему Брижит Макрон могла ударить своего мужа. По его словам, это «просто парочка», которая «препирается». Он добавил, что они «в последний раз расслабились перед началом поездки».
Психолог Александра Миллер заявила, что Брижит Макрон было недопустимо бить высокопоставленного мужа публично, поскольку это унижает его достоинство.