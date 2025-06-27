СМИ: Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел «заметно растрепанным»

Издание сообщило, что Макрон пропустил не только саму встречу, но и предварительное собрание либеральной группы. Euractiv предположило, что причиной опоздания мог быть поздний вечер после саммита НАТО, однако подчеркнуло, что лидеры редко опаздывают на подобные мероприятия. Французский президент также пропустил традиционное общение с прессой.