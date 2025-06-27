Районные чиновники ответили селу, взбунтовавшемуся против закрытия школы: Надо было больше рожать

Жителям мордовского села Старое Синдрово, которые выступают против закрытия расположенной в селе школы, нужно больше рожать. Такой совет дал сельчанам глава районной администрации Волков после того, как жители Старого Синдрово обратились со своей проблемой в «Комсомолку».