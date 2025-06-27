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Районные чиновники ответили селу, взбунтовавшемуся против закрытия школы: Надо было больше рожать

В Мордовии чиновники заявили, что для спасения школы надо было больше рожать.

Источник: Комсомольская правда

Жителям мордовского села Старое Синдрово, которые выступают против закрытия расположенной в селе школы, нужно больше рожать. Такой совет дал сельчанам глава районной администрации Волков после того, как жители Старого Синдрово обратились со своей проблемой в «Комсомолку».

«Велел, чтобы мы рожали больше. Не достаточно, говорит, рожаем…», — рассказала местная жительница после беседы с главой администрации.

В школе в Старом Синдрове учится 24 ребенка. Закрыть ее хотят из-за больших расходов на полупустое здание. Жители села не согласны, они придумывают различные способы решения проблемы и даже сорвали референдум о закрытии школы.

Подробнее о том, как жители мордовского села борются за сохранение своей школы, читайте здесь на KP.RU.

Ранее жители села Беляковского Талицкого района обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой о закрытии единственной школы в населенном пункте. Сообщалось, что школу закрыли после того, как уволился повар.