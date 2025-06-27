Районные чиновники ответили селу, взбунтовавшемуся против закрытия школы: Надо было больше рожать

Жителям мордовского села Старое Синдрово, которые выступают против закрытия расположенной в селе школы, нужно больше рожать. Такой совет дал сельчанам глава районной администрации Волков после того, как жители Старого Синдрово обратились со своей проблемой в «Комсомолку».
«Велел, чтобы мы рожали больше. Не достаточно, говорит, рожаем…», — рассказала местная жительница после беседы с главой администрации.
В школе в Старом Синдрове учится 24 ребенка. Закрыть ее хотят из-за больших расходов на полупустое здание. Жители села не согласны, они придумывают различные способы решения проблемы и даже сорвали референдум о закрытии школы.
Подробнее о том, как жители мордовского села борются за сохранение своей школы, читайте здесь на KP.RU.
Ранее жители села Беляковского Талицкого района обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой о закрытии единственной школы в населенном пункте. Сообщалось, что школу закрыли после того, как уволился повар.