Местные чиновники отреагировали на попытку спасти школу в селе Старое Синдрово в Мордовии: «Привозите своих детей, живите здесь!»

В Мордовии идут споры о закрытии местной школы. Так, в селе Старое Синдрово жители активно протестуют против ликвидации сельской школы, где на данный момент обучается 24 ребенка. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин отправился в село, чтобы разобраться в ситуации.
Решение о прекращении работы школы не было спонтанным — как свидетельствует имеющийся у редакции приемочный акт, накопилась недостача на 19 млн рублей, включающая пропажу техники, оборудования и мебели. Однако теперь село показывает неожиданную сплоченность в борьбе за сохранение школы.
Ряд местных чиновников возмутились попытками жителей и журналиста спасити школу.
«Вы понимаете, что ничего сделать невозможно? Скоро учиться будет некому. Что вы заладили: “Село умирает”. В райцентре дома пустые! Бегут люди в вашу Москву. Привозите своих детей, живите здесь!», — заявил глава Краснослободского района Иван Волков.
Другой чиновник выразил мнение, что то, у чего «вышел срок», должно умереть.
Ранее, в 2014 году, когда в учреждении насчитывалось 45 учащихся, власти уже предпринимали попытки его закрыть.
Подробнее о попытках спасти сельскую школу в Мордовии — читайте в материале KP.RU.