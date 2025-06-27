Местные чиновники отреагировали на попытку спасти школу в селе Старое Синдрово в Мордовии: «Привозите своих детей, живите здесь!»

Решение о прекращении работы школы не было спонтанным — как свидетельствует имеющийся у редакции приемочный акт, накопилась недостача на 19 млн рублей, включающая пропажу техники, оборудования и мебели. Однако теперь село показывает неожиданную сплоченность в борьбе за сохранение школы.